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Алкоголь уберут с глаз футбольных болельщиков

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Пиво и другой алкоголь запретят продавать в привокзальных кафе и торговых точках во время ЧМ-2018. Об этом сообщил начальник службы организации обслуживания на вокзалах Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов в интервью агентству «Москва».

«Пиво на вокзалах во время чемпионата мира продавать не будут. Это законодательное требование. На всех вокзалах, задействованных в транспортном обеспечении турнира, будет введен „сухой закон“, будет запрещена реализация любой продукции, содержащей алкоголь», — сказал он.

Клинцов отметил, что режим работы и дислокация некоторых торговых точек на вокзалах также изменятся. Павильоны, которые находятся на основных маршрутах прохода пассажиров, на время соревнований переместят или закроют, чтобы не создавать скученности.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

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