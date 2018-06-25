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Амфитеатр с деревьями и цветами появится в Москве

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Зеленые островки с деревьями и амфитеатр из многоуровневых террас появятся на площади у станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

По его словам, в рамках благоустройства территории уже заменили водопроводные сети и отремонтировали газовые, а также проложили более 70 процентов траншей. На данный момент завершается устройство кабельной канализации. Территорию замостят гранитной плиткой, сделают на ней газоны, а осенью высадят деревья и кустарники.

После ремонта площадь станет общественным пространством, где высадят деревья, кустарники и разобьют цветники.

Бирюков подчеркнул, «зеленый экран» защитит прохожих от пыли и шума. «На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят скамейки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро», — заключил чиновник.

В июне также началось благоустройство исторического прохода в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. В рамках работ планируется сделать новый пешеходный бульвар протяженностью 290 метров.

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