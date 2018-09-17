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Астрономическая осень придет в Москву с дождем

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В воскресенье, 23 сентября, наступит день осеннего равноденствия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного планетария.

«23 сентября в 04:55 (мск) Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в южном — весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия», — уточнили астрономы.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом. После этого дня продолжительность светового дня начнет стремительно уменьшаться, и за три месяца потеряет пять часов.

По прогнозам синоптиков, 23 сентября ожидается сильное похолодание, пройдут дожди, в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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