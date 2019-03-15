Астрономическая весна в Москве начнется с мороза

В ночь на четверг, 21 марта, когда наступит астрономическая весна, будет мороз. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра России.

Через Центральный федеральный округ будет перемещаться атмосферный фронт, интенсивность осадков увеличится. «В Москве и Московской области ночью местами небольшой снег, температура в городе минус 3-1, по области минус 6-1», — предупредили синоптики. Днем в городе ожидаются небольшие осадки: снег будет переходить в дождь, температура поднимется до плюс 3-5 (по области до плюс 1-6 градусов).

По предварительным прогнозам, на неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.