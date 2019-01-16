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Астрономы-любители встали пораньше и ничего не увидели

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Жители российской столицы не смогли увидеть полное лунное затмение из-за плотных облаков. Об этом в понедельник, 21 января, РИА Новости сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман.

По данным специалистов, затмение Луны длилось с 6:34 до 9:51 по московскому времени, причем период полной фазы пришелся на время с 7:41 до 8:44. «В Москве было тяжело что-то рассмотреть, потому что набежали облака и Луна скрылась за ними», — отметила собеседница агентства, добавив, что в северных регионах страны астрономическое явление было видно намного лучше.

Кошман рассказала, что 22 января с 6:00 до 8:00 по московскому времени горожане могут попытаться увидеть другой небесный феномен — сближение Венеры и Юпитера на юго-восточной стороне неба. Согласно предварительным данным, планеты пробудут в таком состоянии до 31 января. Кроме того, астроном подчеркнула, что следующее частное лунное затмение произойдет 16 июля 2019 года, а полное — в мае 2022-го.

28 декабря стало известно о том, что в начале 2019 года москвичи смогут наблюдать звездный дождь и лунное затмение, которые достигнут своих пиков 4 и 21 января. Сообщалось, что во время первого в этом году полного лунного затмения диск естественного спутника Земли полностью уйдет в тень от планеты в 08:12. Специалисты уточняли, что помешать наблюдению может только облачность.

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