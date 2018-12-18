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Автомобильное движение в Москве восстановлено после прорыва дамбы

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Движение по Волоколамскому шоссе, перекрытому в результате аварии на канале имени Москвы над Тушинским тоннелем, возобновлено в обе стороны. Об этом в четверг, 10 января, ТАСС сообщили в Центре организации дорожного движения.

«Волоколамское шоссе в Москве полностью открыто для движения транспорта. Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», — рассказал собеседник агентства. К привычному графику работы вернулся и наземный городской транспорт.

В пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» пояснили, что воду в канале планируется спустить до нулевого уровня, после чего эксперты смогут провести изыскательные работы и установить причины происшествия. Отмечается, что на момент инцидента уровень воды находился в норме и составлял 5 метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия прорыва дамбы ликвидируют раньше срока. До этого сообщалось, что закончить восстановительные работы и открыть проезд автомобилей удастся только к утру 11 января.

Авария на канале имени Москвы произошла днем 10 января. Тушинский тоннель и часть Волоколамского шоссе начало затапливать из-за провала грунта. Автомобилей в тот момент в тоннеле не было. Авария привела к частичному закрытию трассы и заторам в районе происшествия.

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