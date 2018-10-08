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Синоптики напророчили продолжение бабьего лета

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В грядущие выходные, 13 и 14 октября, в столичном регионе сохранится теплая и комфортная погода. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, погода «очень близка к тому, чтобы называть это продолжением бабьего лета».

Ожидается, что в субботу и воскресенье будет переменная облачность без осадков. «По ночам температура воздуха в Москве — от 4 до 6 градусов, по области — от 2 до 7. В субботу днем — плюс 13-15 градусов в мегаполисе, по области — от 11 до 16 градусов. В воскресенье будет на градус-другой прохладнее — плюс 12-14 в Москве и 10-15 в Подмосковье. Ветер северо-западный, слабый — 3-8 метров в секунду», — уточнили в «Фобосе».

По прогнозам, до конца текущей недели и в первой половине следующей в Москве сохранится сухая и теплая погода. В столичном регионе ожидается переменная облачность, а температура поднимется выше нормы на несколько градусов.

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