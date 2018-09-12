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Бабье лето задержится в Москве

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Начиная со среды, 19 сентября, погода в Москве начнет улучшаться. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

«Начиная со среды антициклон восстановит свои позиции и можно рассчитывать на возвращение бабьего лета, повышение дневных температур до 20 градусов и выше. Такая погода продержится в столице вплоть до воскресенья», — сообщили синоптики.

По их прогнозам, в понедельник, 17 сентября, в столице ожидается плюс 16-18 градусов, без осадков. Во вторник, 18 сентября, атмосферный фронт с северо-запада принесет с собой небольшие дожди. Однако их будет не так много, как в прошедшее воскресенье. По данным Гидрометцентра, 16 сентября за сутки в столице выпало 12 миллиметров осадков. Наибольший показатель по региону зафиксирован в Кашире — там за прошедшие сутки выпало 18,3 миллиметра осадков.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что к середине следующей недели в Москву снова вернется теплая солнечная погода. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с притоком очень теплого воздуха с юго-запада, который обеспечивает блокирующий антициклон на среднем уровне тропосферы.

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