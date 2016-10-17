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Багдасарян закончила обязательные работы за нарушения ПДД

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Стритрейсерша Мара Багдасарян без нареканий отбыла обязательные работы, назначенные судом за многочисленные нарушения ПДД. Об этом в пятницу, 29 сентября, со ссылкой на управление Федеральной службы судебных приставов Тверской области сообщает РЕН ТВ.

Багдасарян работала библиотекарем в Твери. Фактов уклонения не зафиксировано, место отработки проверено приставами.

Ранее суд назаначил нарушенительнице 200 часов обязательных работ.

Багдасарян была задержана в 2015 году за участие в гонках на «Гелендвагенах». Позже ее задержали еще раз за нарушение правил парковки и выяснилось, что у девушки много неоплаченных штрафов.

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