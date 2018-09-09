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Бегемотиху Ксюшу и семью сурикатов приготовили к холодам

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С воскресенья, 16 сентября, московский зоопарк перейдет на зимний режим работы: с 9:00 до 19:00. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Из наружных вольеров в теплые помещения уже переехала бегемотиха Ксюша. Совсем скоро вслед за ней отправятся африканские антилопы дикдик и семейство сурикатов.

«Несмотря на то что до календарной зимы еще далеко, мы уже постепенно готовим наших питомцев к наступающим холодам. Теплолюбивых обитателей начали переводить во внутренние помещения. В наружных вольерах на зиму останутся только те животные, которым холода не страшны», — сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По прогнозам синоптиков, бабье лето в столичном регионе подходит к концу. с 14 сентября в Москве и области наступит резкое похолодание, бабье лето завершится. К вечеру местами возможен небольшой дождь. В субботу, 15 сентября, осадков не ожидается, в ночное время температура воздуха составит 7 градусов, местами возможны заморозки до минус 2 градусов.

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