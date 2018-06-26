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Бетономешалка протаранила десять автомобилей и попала на видео

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В среду, 4 июля, в московском районе Печатники бетономешалка врезалась в припаркованные автомобили и перевернулась. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Телеканал «360» сообщает, что водитель бетономешалки уснул за рулем. Всего, по данным ЦОДД, повреждения получили десять автомобилей, в том числе девять припаркованных легковых машин. Некоторые из них не подлежат восстановлению.

По информации РБК, движение по улице Полбина, где произошел инцидент, полностью перекрыто, пострадавших нет.

Причины ДТП уточняются, на месте работают представители правоохранительных органов и экстренных служб.

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