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Бездомный украл у скрипачки деньги и прогадал

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В московском метрополитене задержали мужчину, который украл деньги из футляра для инструмента, принадлежавшего 32-летней скрипачке. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 марта, в вестибюле станции «Курская» кольцевой линии. «Мужчина открыто похитил из футляра для скрипки, принадлежащей 32-летней жительнице столицы, милостыню, а именно купюру достоинством пять тысяч рублей, и попытался скрыться, но его задержал с поличным сотрудник полиции», — рассказал собеседник издания. Женщина написала заявление, в ходе проверки выяснилось, что похищенная купюра является билетом «банка приколов».

Выяснилось, что подозреваемый — 48-летний мужчина без определенного места жительства, ранее он был судим за убийство, оскорбление представителя власти, разбой, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и укрывательство преступлений. Против него возбуждено уголовное дело о грабеже.

В 2017 году на северо-востоке Москвы бездомный разбил стекло автомобиля Range Rover и украл из салона джинсы фирмы Armani. Свои действия он объяснил желанием сменить гардероб.

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