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Безопасностью московских пешеходов озаботились «говорящие зебры»

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На нескольких пешеходных переходах в Москве появились «говорящие зебры» — предупреждающие граффити, которые напоминают о безопасности при пересечении проезжей части. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

Под ногами у горожан появились надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». «Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — сказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы Вадим Юрьев.

Также в рамках совместной акции с ГИБДД, москвичам раздали сотни листовок с правилами перехода дороги.

По данным начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, в текущем году количество наездов на пешеходов сократилось на 1,5 процента. Он подчеркнул, что это произошло, благодаря проведенным комплексным мероприятиям, направленным на безопасность граждан.

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