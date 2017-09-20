Биржевая площадь в центре Москвы стала пешеходной

Биржевая площадь и прилегающий к ней Старопанский переулок в центре Москвы с субботы, 23 сентября, стали пешеходными. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что работы по благоустройству пешеходного пространства в рамках проекта «Моя улица» продлятся 16 дней, до 9 октября. За это время там будут убраны разделения на проезжую часть и тротуары, территорию вымостят гранитной плиткой. Кроме того, планируется выполнить работы по заливке подземного помещения фонтана, который будет установлен на площади до конца года. К этому же сроку там появятся деревья и скамейки для отдыха.

Биржевая площадь станет частью единого пешеходного маршрута, ведущего от Кремля до недавно открывшегося парка «Зарядье». Движение по ней, а также по Старопанскому переулку сохранится только для автомобилей резидентов и спецтранспорта.