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Бизнес-омбудсмен Москвы предложил штрафовать потребителей-«экстремистов»

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Михаил Вышегородцев предложил ввести штрафы до полутора тысяч рублей за необснованные жалобы в Роспотребнадзор и другие надзорные органы. Об этом он заявил агентству «Москва».

«„Потребительский экстремизм“ вынуждает сотрудников надзорно-контрольных органов тратить свое рабочее время на разбор заведомо ложных обвинений, сокращая результативность их труда и понижая эффективность ведомства в целом», — сказал он.

По его мнению, штраф за заведомо несправедливые жалобы можно было бы прописать в статье 19.13 административного кодекса. Размер взыскания он предложил приравнять к ложному вызову полиции.

При этом Вышегородцев предложил штрафовать также работников надзорно-контрольных органов, которые не проверяют личность заявителя. Омбудсмен напомнил, что федеральное законодательство требует от надзорных ведомств обязательно идентифицировать автора обращения или жалобы, которая может стать основанием для внеплановой проверки предпринимателей. «Однако не установлена ответственность за нарушение этих требований», — подчеркнул чиновник.

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