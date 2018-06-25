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БКЛ станет самой длинной в мире кольцевой линией

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Большая кольцевая линия (БКЛ) станет самой протяженной в мире кольцевой линией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Большая кольцевая линия московского метро — крупнейший мировой проект в области метростроения. Когда мы ее достроим, она станет самой протяженной кольцевой линией: 69 километров у нас против 57 километров в Пекине», — написал он.

Однако, по мнению мэра, самое важное, что линия разгрузит центральную часть метро и сделает дорогу короче. «К БКЛ можно будет присоединить новые радиусы и сделать метро еще доступнее», — заключил Собянин.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция.

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