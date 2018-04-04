Благодатный огонь повозили по московскому метро

Благодатный огонь в московские храмы доставили сотрудники транспортного комплекса, в том числе на метро. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля сотрудники транспортного комплекса перевезли благодатный огонь по Кольцевой линии метро, по Кремлевскому кольцу, Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и Московской кольцевой автодороге», — рассказал собеседник агентства.

Огонь перевозили в специальных лампадах. Перевозка осуществлялась по технологии, которую применяли в прошлом году.

«Безопасную для пассажиров перевозку огня в метро обеспечили сотрудники пожарной охраны метрополитена совместно с инспекторами службы безопасности. При себе у них были переносные огнетушители. На движение и безопасность пассажиров мероприятие не повлияло», — заключил собеседник агентства.