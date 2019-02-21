Москва похорошела и привлекла бобров

В нижнем течении Москвы-реки в районе Бесединского моста на юго-востоке города впервые за историю наблюдений были обнаружены бобры. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, подобное явление свидетельствует об улучшении экологической ситуации в районе.

По уточненным данным, пара животных обосновалась в гуще деревьев и кустарников и возвела из веток, речных камней и песка хатку диаметром в полтора метра. Самцу и самке около двух лет, они питаются сучками ивы, березы, осины и тополя.

Специалисты попросили москвичей ничем не подкармливать бобров. «Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе», — объяснили они.

В последние годы численность бобров в столице возросла: всего на данный момент насчитывается около 30 особей. В частности, следы их присутствия в виде погрызенных стволов деревьев замечали на Яузе, в природном заказнике «Долина реки Сетунь», на Химкинском водохранилище, а также в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Покровское-Стрешнево».

В апреле прошлого года стало известно о том, что столичные бобры стали чаще выходить к людям в связи теплой погодой. Сообщалось, что животные без боязни подплывают к людям, вылезают на берег и позволяют себя фотографировать.