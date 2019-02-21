Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

«Бой без правил» в подмосковном супермаркете сняли на видео

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В одном из подмосковных супермаркетов произошла драка между посетителями и сотрудниками магазина. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте радиостанции «Москва FM».

«Бой без правил попал на камеру в одном из сетевых магазинов подмосковного Чехова», — говорится в подписи к ролику. На записи видно, как неизвестные, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступают в борьбу с продавцами.

По данным радиостанции, конфликт начался после того, как одного из посетителей заподозрили в краже товара. Словесная перепалка перетекла в физическое противостояние, после чего в ход пошли подручные средства, в том числе продуктовые корзинки.

Читайте также
Самое читаемое
«Нечто среднее между сараем и избой»
Где стоял и куда пропал десятый вокзал Москвы
22 февраля
«Мы вполне циничны»
Как нескольким художникам удалось выбить для себя жилье и студии в хорошем районе
26 февраля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter