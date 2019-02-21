«Бой без правил» в подмосковном супермаркете сняли на видео

В одном из подмосковных супермаркетов произошла драка между посетителями и сотрудниками магазина. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter-аккаунте радиостанции «Москва FM».

«Бой без правил попал на камеру в одном из сетевых магазинов подмосковного Чехова», — говорится в подписи к ролику. На записи видно, как неизвестные, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступают в борьбу с продавцами.

По данным радиостанции, конфликт начался после того, как одного из посетителей заподозрили в краже товара. Словесная перепалка перетекла в физическое противостояние, после чего в ход пошли подручные средства, в том числе продуктовые корзинки.