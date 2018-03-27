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Более 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник

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На субботник в Москве вышли более 1,5 миллиона человек. Такие данные, как сообщает РИАМО привел заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мы оцениваем, что более 1,5 миллиона москвичей сейчас работают как на улицах, так и на своих предприятиях, это организовано районными управами, префектурами», — сказал Бирюков.

Он отметил, что коммунальные службы сделали все для того, чтобы обеспечить участников посадочным материалом и уборочным инвентарем. Для уборки собранного мусора привлечено около 10 тысяч единиц различной техники.

На месте проведения субботников установлены сцены, на которых выступают артисты, и полевые кухни, где можно бесплатно перекусить.

Еще один субботник пройдет через неделю, 21 апреля.

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