Более 20 станций столичного метро откроют в 2018 году

Более 20 станций московского метрополитена планируют открыть в 2018 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на разных линиях», — отметил он.

По словам Хуснуллина, на некоторых радиусах работы уже завершаются. Так, в ближайшее время планируется открыть движение на первом участке Большой кольцевой линии от «Делового центра» до «Петровского парка». Также почти готова часть Кожуховской линии от «Некрасовки» до «Косино».

В 2018-м также откроются участки Люблинско-Дмитровской линии до станции «Селигерская», Калининско-Солнцевской — до «Рассказовки». Кроме того, завершатся работы на станциях «Беломорская» Замоскворецкой линии и «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии.

Ранее сообщалось, что станция «Охотный Ряд» московского метро оказалась самой востребованной в новогоднюю ночь. В этот период ей воспользовались более 100 тысяч пассажиров.