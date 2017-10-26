Более 260 человек задержали в Москве за участие в несанкционированной акции

Сотрудники полиции задержали более 260 человек за участие в несанкционированной акции на Манежной площади в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«За нарушение общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях», — уточнили в пресс-службе.

При досмотре у задержанных были найдены ножи, кастеты, средства индивидуальной защиты и другое оружие.

При этом, по данным источника ТАСС в силовых структурах, среди задержанных оказался корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Андрей Ежов. Собеседник агентства пояснил, что при задержании молодой человек не представился и не сообщил, что является журналистом, а когда его попытались сопроводить в полицейский автобус для личного досмотра и проверки документов, оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Как уточнили на самой радиостанции, журналиста уже отпустили.

Ранее лидер экстремистского движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев призвал своих сторонников 5 ноября выйти на улицы в центре Москвы и выразить недоверие к властям.

26 октября красноярский краевой суд запретил деятельность движения «Артподготовка» на территории России и признал организацию экстремистской.