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Болельщиков отлучили от пива из-за жары

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В жаркую погоду футбольным болельщикам не стоит употреблять пиво. Его можно заменить квасом или минеральной водой. С такими рекомендациями выступила врач-диетолог, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова. Ее слова приводит агентство «Москва».

«Футбольные болельщики, мужчины, очень любят у нас пить холодное пиво в жаркую погоду. И считается, что оно очень хорошо утоляет жажду. На самом деле это не так. Квас - если это не бутилированный, а настоящий квас, живого хлебного брожения, может стать хорошей альтернативой пиву», — рассказала она.

По словам Денисовой, употребление пива в такую погоду приводит к обезвоживанию организма, кроме того, большая нагрузка оказывается на поджелудочную железу. «К тому же пиво, особенно темное, обладает высоким гликемическим индексом, а это опасно для людей с сахарным диабетом и несет большую нагрузку на поджелудочную железу. Для сравнения, в квасе количество алкоголя и гликемический индекс в разы ниже», — добавила Денисова.

До конца рабочей недели в столице сохранится сухая и солнечная погода, а жара будет усиливаться. К пятнице, 29 июня, ожидается до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, на выходных, 30 июня и 1 июля , в столицу придут грозы и шквалистый ветер. Столбики термометров поднимутся не выше 25 градусов, а в воскресенье, 1 июля, воздух прогреется до 22 градусов тепла.

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