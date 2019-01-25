Больных москвичей попросили сидеть дома

При появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует обратиться к врачу и остаться дома, чтобы не заразить коллег на работе. С таким призывом обратился к москвичам главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

По словам специалиста, грипп — одно из самых легко передающихся заболеваний в мире. Больной с ОРВИ также может быстро заразить окружающих. «Потому берегите себя и своих близких, а также коллег — переносите встречи, не ходите на работу, в гости, если чувствуете, что заболеваете», — призвал он.

Тяжельников напомнил, что для снижения риска заражения гриппом необходимо вовремя проходить вакцинацию, а также соблюдать правила личной гигиены и регулярно проветривать помещения.

В декабре прошлого года вакцинация от гриппа прошла в московских следственных изоляторах. Сообщалось, что для профилактики заключенным также начали выдавать больше лука и чеснока.