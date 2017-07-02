Боящаяся заразиться раком москвичка рассказала об инопланетянах

Жительница московской многоэтажки, которая организовала среди жильцов сбор подписей на выселение из дома онкобольных детей, рассказала, что мешает победить рак. Слова Елены Аллиной приводит телеканал «Москва. 24».

«НЛО за нами наблюдают. И блокируют действие изобретенного лекарства», — рассказала она и добавила, что пришельцы стремятся захватить планету.

Сбор подписей открыли после того, как стало известно, что владельцы жилья заключили договор с благотворительным фондом. Организация предоставляет квартиру семьям с онкобольными детьми, которые приезжают в Москву на лечение в центре имени Рогачева.

В петиции указывалось, что рак — это заразное инфекционное заболевание, поэтому онкобольные ставят под угрозу здоровье жителей дома. «Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы. (...) У нас рассадник инфекции», — указывалось в обращении.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пристыдил организаторов сбора подписей. «Эта пещерная, людоедская позиция для людей XXI века, да еще живущих в большом европейском мегаполисе, вызывает у меня брезгливость и отторжение. Сочетание агрессии и невежества — это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых», — заметил он, добавив, что виновникам инцидента должно быть «очень стыдно».