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Боязливым авиапассажирам предложили обнять собак

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Пассажиры столичного аэропорта Домодедово, страдающие аэрофобией, смогли снять стресс перед полетом, обняв собаку. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

Такую возможность пассажиры получили в рамках акции «Обними друга перед полетом», организованной аэропортом совместно с благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь».

Зону для общения с животными создали на втором этаже аэровокзала: там желающие могли погладить или обнять биггля Физзи, дворняжек Клепу и Лушу, а также хаски Нами. Как пояснили в пресс-службе, все собаки имеют необходимые медицинские документы. Кроме того, они живут в семьях с детьми и отличаются особым дружелюбием.

Первое мероприятие организовали 26 февраля. По словам PR-директора Домодедово Дарьи Коршуновой, канистерапия пользуется популярностью, и в течение года планируется провести еще несколько подобных встреч.

В начале февраля жителям столицы предложили согреться, обняв двухметровую плюшевую собаку в «Сокольниках». Фигуру со встроенным внутри электрорадиатором установили на Фонтанной площади парка.

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