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Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро

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Болельщики сборной Бразилии по футболу обрадовались победе команды над сборной Сербии и отпраздновали это в московском метро. Видео с их участием опубликовано на YouTube.

На платформе одной из станций фанаты в желтых футболках и с флагами страны пели песни и били в барабаны, остальные пассажиры снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Некоторые болельщики, выражали свою радость прямо в вагонах, декламируя кричалки.

После победы над Сербией сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Таким образом, сборная Бразилии набрала 7 очков в группе E, у Швейцарии — 5 , у Сербии — 3, у Коста-Рики — 1. В плей-офф сборная Бразилии сыграет с Мексикой

Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро

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