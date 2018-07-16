Буйный олененок сбежал из московского техцентра под крики «Только не „Мерседес“!»

В московский техцентр в Кунцево забежал олененок. Видео с животным опубликовано на Telegram-канале Life shot.

На кадрах видно, как испуганный олененок бегает по техцентру среди машин и пытается найти выход. Работники заведения безуспешно пытаются направить его к двери и вывести наружу. В один из моментов животное начинает бегать рядом с автомобилем Mercedes. «Только не „Мерседес“!», — кричит автор видео, испугавшийся за машину. Однако автомобиль поврежден не был.

Позже у одного из работников техцентра почти получается поймать животное, однако оно вырывается у него из рук. В конце концов олененок сбегает, разбив стекло витрины.

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