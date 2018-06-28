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Букмекерские конторы Москвы стали популярнее стадионов

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Сервис «Яндекс.Карты» составил рейтинг мест, которые стали популярнее в Москве во время чемпионата мира по футболу. О результатах исследования сообщается на сайте компании.

Больше всего — на 400 процентов — с мая по июль интерес вырос к букмекерским конторам. Их популярность взлетала во время каждой игры сборной России. Самый высокий спрос пришелся на матчи с Испанией и Хорватией. Также популярность за этот период набрали стадионы — 117 процентов, спортбары — 86 процентов, вузы — 62 процента, хостелы — 52 процента.

По данным «Яндекс.Карт», самой популярной достопримечательностью стал парк «Зарядье». Однако, исследование сервиса такси «Ситимобил» показало, что чаще всего в дни матчей ЧМ-2018 на такси ездили в парк Горького — 6 процентов пассажиров. По результатам анализа сервиса MAPS.ME, иностранные болельщики больше всего были заинтересованы в Соборе Василия Блаженного.

Неофициальным центром чемпионата мира по футболу считается Улица Никольская. Согласно наблюдениям аналитиков, в день открытия ЧМ-2018, 14 июня, в центре Москвы зафиксировали всплеск городской активности, в особенности ночью.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии пройдет в столичных «Лужниках».

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