Бюст Кирова превратили в предмет культа

В сети появилась фотография, на которой запечатлено, как неизвестный мужчина молится, сидя у бюста Сергея Кирова в переходе между станциями «Тургеневская» и «Сретенский бульвар» столичного метро. Внимание на снимок обратил Telegram-канал «Московские новости».

На фото видно, как мужчина сидит на полу перехода перед памятником, сложив руки в молитвенном жесте. При этом у основания монумента горит свеча.

Изначально бюст Кирова располагался на станции метро «Чистые пруды», которая с момента своего открытия в 1935 году до 1990 года называлась «Кировской» в честь советского государственного деятеля. В 2008 году на месте, где раньше находился памятник, был открыт переход с «Чистых прудов» на «Сретенский бульвар», и бюст пришлось перенести.

Сергей Киров родился в 1886 году. С 1927-го 1934 год занимал должность первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б), также с 1930-го был членом Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВЦИК СССР. 1 декабря 1934 года Киров был застрелен Леонидом Николаевым. Его убийство послужило поводом для начала массовых репрессий в стране.