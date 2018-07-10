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Центр Москвы перекрыли для машин на три дня

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Центральные улицы Москвы закрыли для автомобилей до утра 10 сентября. Это необходимо для подготовки и проведения Дня города, сообщается на сайте столичного Центра организации дорожного движения.

Проезд в том числе для общественного транспорта временно запрещен на Тверской улице между Пушкинской и Манежной площадями, Охотном ряду и Моховой от Большой Никитской до Тверской.

Закрыто движение также по переулкам: Малому Гнездиковскому, Леонтьевскому, Глинищевскому, Газетному, Никитскому, Брюсову и в Тверском проезде.

Несколько улиц перекроют только 8 сентября: Волхонку, Цветной Бульвар, Трубную площадь, разворот перед Садовым кольцом с Цветного бульвара, Москворецкую улицу. 9 сентября автомобили не смогут проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, участку Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и Петровке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

Также 9 сентября в связи с выборами на весь день перекроют движение в Большом Черкасском переулке, в котором расположено здание ЦИК.

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