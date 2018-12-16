Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Центр Москвы пережил массовые посадки

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В одном из районов в центре Москвы высадили 129 деревьев. Об этом сообщает агентство «Москва». Благоустройство завершено на Лесной улице и в ее окрестностях.

Растения подбирались с учетом морозо- и ветроустойчивости и адаптации к условиям мегаполиса. В пресс-службе департамента капитального ремонта уточнили, что из восьми прилегающих к Лесной переулков деревья смогли высадить только на четырех. «На остальных сделать это не удалось из-за близко расположенных друг к другу подземных коммуникаций и недостаточной ширины пешеходной части», — уточнили в пресс-службе.

Планируется, что деревья продолжат высаживать на благоустроенных в течение года улицах. Например, у станции метро «Улица 1905 года», в переулках в районе метро «Китай-город», у нового входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной.

Там появятся яблони, пихты, рябины, дубы, сирень и черемуха.

Читайте также
Самое читаемое
«Я не очень хорошая баба, зато хороший дружище»
Столичная ню-модель о художнике Покрас Лампасе, наготе, покойниках и принцессах
Cегодня
«Конечно, многие интересуются Путиным»
С чем сталкиваются иностранные туристы в Москве
18 декабря
«Если не кольнуло - не снимаю»
Черно-белая биография столицы и всей страны
17 декабря
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter