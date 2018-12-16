Центр Москвы пережил массовые посадки

В одном из районов в центре Москвы высадили 129 деревьев. Об этом сообщает агентство «Москва». Благоустройство завершено на Лесной улице и в ее окрестностях.

Растения подбирались с учетом морозо- и ветроустойчивости и адаптации к условиям мегаполиса. В пресс-службе департамента капитального ремонта уточнили, что из восьми прилегающих к Лесной переулков деревья смогли высадить только на четырех. «На остальных сделать это не удалось из-за близко расположенных друг к другу подземных коммуникаций и недостаточной ширины пешеходной части», — уточнили в пресс-службе.

Планируется, что деревья продолжат высаживать на благоустроенных в течение года улицах. Например, у станции метро «Улица 1905 года», в переулках в районе метро «Китай-город», у нового входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной.

Там появятся яблони, пихты, рябины, дубы, сирень и черемуха.