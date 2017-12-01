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Центр Москвы закроют с 29 декабря по 4 января

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Движение на нескольких центральных улицах Москвы перекроют с 29 декабря по 4 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Максима Щепакова.

«Будут перекрыты Тверская, Моховая и Охотный Ряд для проведения новогодней ярмарки», — указал он. По его словам, на эти даты планируется множество мероприятий. Щепаков добавил, что на прилегающих улицах также могут ввести ограничения движения.

Как уточняет ТАСС, полностью движение на Тверской, Моховой и Охотном Ряду будет запрещено с 30 декабря до 06:00 3 января. Еще в течение суток — до 06:00 4 января, а также 29 декабря на этих улицах для проезда будет закрыта только правая полоса.

Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 22 декабря по 14 января. Его главной темой станет театр. Всего в Москве откроется 69 фестивальных площадок, в том числе 21 — в центре города. Столичные власти опубликовали программу празднования Нового года.

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