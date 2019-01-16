Центр притяжения хипстеров приманил казака

У одного из самых модных мест Москвы — Даниловского рынка — обнаружили мужчину в казачьей форме. Фотография с ним появилась в Telegram-канале «Московские новости».

«На улице разгуливает казак с шашкой», — говорится в подписи к посту. Снимок сделан из одного из ресторанов у метро «Тульская». На улице за стеклянной витриной стоит мужчина с пышными усами и в форме.

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Даниловский рынок, расположенный в центре города у станции метро «Тульская», пользуется популярностью у москвичей. Весной 2014 года ресторанный холдинг Ginza Project выкупил его у столичных властей за 425 миллионов рублей. Реконструкция здания была завершена в 2017 году.