Человеческие органы из цветов покажут москвичам

Эковыставка с движущимися органами человеческого тела из цветов откроется в «Аптекарском огороде» 12 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».

«Посетители увидят ритмично бьющееся сердце, череп с шевелящейся травой, раздуваемые электромеханическим способом легкие и еще четыре оригинальные кинетические скульптуры, напоминающие по форме внутренние органы человеческого тела», — рассказала она.

Выставка «Обновление» пройдет в рамках Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS. Ее автором стала художница Анастасия Дубач. Для арт-объектов она использовала, в основном, природные материалы: кору деревьев, ветки, цветы, глину, траву и мох. По словам Архиповой, в центре внимания мероприятия — окружающая среда, забота о ней, взаимосвязь элементов в мире и баланс между одушевленным и неодушевленным.

В июне в «Аптекарском огороде» появились плавучие сады для рыб и городской сад для пчел. Сад для пчел — это цветник с медоносными растениями, а плавучий сад для рыб — воздушные аквариумы, вода которых держится благодаря атмосферному давлению, и плавучие острова с водными и прибрежными растениями.