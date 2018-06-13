Чемпионат мира изменил привычки москвичей

В день открытия чемпионата мира по футболу, 14 июня, в Москве зафиксировали всплеск городской активности. Об этом говорят результаты исследования платформы пространственно-временной аналитики Habidatum Chronotope и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», передает Strelka Mag.

Согласно статистическим данным, в обычный июньский день торговля в городе угасает к полуночи, а начинается ближе к 9 утра. Однако в день открытия ЧМ-2018 город был активным всю ночь. После полуночи люди сконцентрировались на основных барных улицах в центре. Больше всего покупок совершалось в районе Театральной площади, Большой Дмитровки, Страстного бульвара, Газетного переулка и Тверской, Нового Арбата, Пятницкой, Мясницкой улиц, Покровки.

Вследствие этого москвичи и гости города потратили в два раза больше денег, чем обычно. К примеру, на Большой Дмитровке в день матча сумма покупок была на 60 процентов больше, чем в обычный день, а в ночь после матча — в два с половиной раза больше. 42 процента покупок составили траты на еду, а 31 процент — на одежду, обувь и мелкие бытовые товары.

Помимо этого, в два раза чаще стали покупать напитки, в том числе алкогольную продукцию в барах. По подсчетам экспертов, средний чек в заведениях увеличился в полтора раза.

Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах России. В Москве соревнования примут стадионы «Лужники» и «Открытие Арена».