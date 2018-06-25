Число пассажиров московского метро приблизилось к населению Китая

Пассажиропоток в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в первом полугодии текущего года вырос на 27 миллионов человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подземкой воспользовались 1,3 миллиарда пассажиров. Об этом сообщает агентство «Москва».

Это число сопоставимо с населением Китая, которое составляет около 1,4 миллиарда человек.

«С начала 2018 года уже было открыто восемь новых станций метро, появились новые удобные пересадки с метро на МЦК, которые значительно повысили транспортную доступность жилых районов Москвы и повлияли на рост пассажиропотока в метро», — уточнил первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Среди самых загруженных станций — «Саларьево» (ей воспользовались 5,8 миллиона человек, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года). Также вырос пассажиропоток на «Китай-городе» и «Площади Революции», расположенных неподалеку от парка «Зарядье».