Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Число пассажиров московского метро приблизилось к населению Китая

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Пассажиропоток в столичном метро и на станциях Московского центрального кольца (МЦК) в первом полугодии текущего года вырос на 27 миллионов человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подземкой воспользовались 1,3 миллиарда пассажиров. Об этом сообщает агентство «Москва».

Это число сопоставимо с населением Китая, которое составляет около 1,4 миллиарда человек.

«С начала 2018 года уже было открыто восемь новых станций метро, появились новые удобные пересадки с метро на МЦК, которые значительно повысили транспортную доступность жилых районов Москвы и повлияли на рост пассажиропотока в метро», — уточнил первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Среди самых загруженных станций — «Саларьево» (ей воспользовались 5,8 миллиона человек, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года). Также вырос пассажиропоток на «Китай-городе» и «Площади Революции», расположенных неподалеку от парка «Зарядье».

Читайте также
Самое читаемое
«Мы вольны выбирать или банить кого угодно»
100 из 20 тысяч: кто отбирал современных поэтов для самого раскупаемого сборника этого лета
4 июля
«Продажность всех вещей бросается в глаза»
ЧТЕНИЕ: как жить в условиях страха, порока и стресса
3 июля
«Самая пьяная ночь»
Как Москва ликовала после победы сборной России
2 июля
«Кукуха у меня конкретно начала ехать»
Откровения обитателей московского центра
5 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter