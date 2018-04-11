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Циклон заставит москвичей вспомнить апрельский холод

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К середине недели в Москве температура воздуха опустится до плюс 12 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, уже завтра в Москве начнутся дожди, которые продлятся вплоть до четверга. По их прогнозам, в столице выпадет около половины месячной нормы осадков — 20-22 миллиметра.

Из-за ненастной погоды в среду в столице заметно похолодает. 18 апреля днем столбики термометров поднимутся не выше 12 градусов тепла, а ночью — до семи градусов. По словам синоптиков, такая температура будет соответствовать средним многолетним значениям.

«В четверг мы сначала окажемся в тыловой части циклона, дожди начнут прекращаться, они будут носить кратковременный, ливневый характер. Но с северо-восточными ветрами к нам будут поступать холодные воздушные массы», — сообщили синоптики агентству «Москва».

В первые недели апреля в Москве погода соответствовала климатическим показателям середины мая. Однако сильное кратковременное похолодание уже отмечалось в столичном регионе 12 апреля. Температура воздуха ночью по области опускалась до минус 7,4 градуса в подмосковных Черустях. Ниже шести градусов мороза температура опускалась в Можайске, Волоколамске и Клину.

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