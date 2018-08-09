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Дачники затормозят Москву

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«Дачные» пробки на кольцевых и вылетных магистралях Москвы ожидаются уже с 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения», передает агентству «Москва» в пятницу, 17 августа.

«Синоптики обещают теплую ясную погоду. Количество загородных поездок увеличится. В преддверии выходных сегодня во второй половине дня ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область», — говорится в сообщении.

В ЦОДД предупредили, что вечерний час пик будет растянут во времени: с 15:00 до 21:00-22:00. Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и улице Люблинская.

Водителей призвали быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Также в ЦОДД посоветовали выезжать за город в пятницу до или после окончания часа пик, в субботу — до 9:00 или после 15:00.

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