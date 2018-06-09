Дачники устроят в Москве коллапс

В вечерний час пик в пятницу, 22 июня, прогнозируется осложнение движения по направлению в область из-за дачников. Об этом сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения «Центр организации дорожного движения», передает агентство «Москва».

«На протяжении последних нескольких недель жители все чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города. А к вечеру их количество только возрастет», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что наиболее серьезные затруднения будут с 16:00 до 20:00 часов преимущественно на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте. В вечерний час пик движение также будет затруднено на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД.

В ЦОДД призвали автомобилистов заранее планировать маршрут и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы: до 16:00 или около 22:00, либо завтра до 8:30 утра или после 12:00.