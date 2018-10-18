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Давление в Москве достигнет дна

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В среду, 24 октября, атмосферное давление в столичном регионе опустится до аномально низкой отметки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные центра погоды «Фобос».

«Сегодня столичный регион окажется практически в самом «сердце» североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч. При этом показания барометров буквально рухнут, достигнув барического «дна», из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя дискомфортно», — уточнили метеорологи.

По данным специалистов, давление в Москве опустится до 725 миллиметров ртутного столба. В городе будет облачно, временами возможен дождь. Максимальная температура составит 5-7 градусов.

По данным Росгидрометцентра, в среду и четверг в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, мокрого снега в эти дни не ожидается.

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