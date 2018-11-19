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Декабрьское озеленение московского двора попало на видео

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Столичные рабочие на одном из городских участков уложили газон, несмотря на снег и мороз. Видеозапись происходящего была опубликована в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как рабочие втаптывают участки газона в землю, местами покрытую снегом. «На улице минус 12 градусов? Самое время укладывать газон. Ну, или так считает ГБУ Жилищник Якиманка», — говорится в подписи к публикации.

По данным телеканала «Москва 24», работы велись в районе метро «Третьяковская», а именно в Ордынском тупике. Подобным образом одна из местных компаний решила озеленить территорию перед своим офисом.

В ноябре появилось видео, на котором была запечатлена липовая аллея, высаженная на Красной площади в рамках программы благоустройства. 35 деревьев высотой по пять метров разместили вдоль ГУМа. Сообщалось, что старые больные деревья пришлось спилить, поскольку они портили вид.

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