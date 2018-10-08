Деревья в Москве станут «золотыми»

К началу следующей недели цвет листьев на всех деревьях Москвы поменяется с зеленого на золотой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного специалиста ГПБУ «Мосприрода» Валентина Волкова.

«В этом году все задержалось с пожелтением, но сейчас этот процесс происходит довольно быстро. Эта неделя обещает быть достаточно теплой, недождливой, даже без ночных заморозков. И постепенно все будет желтеть, приобретать красный и оранжевый оттенки. Думаю, что к понедельнику у нас наступит настоящая золотая осень», — рассказал он.

Волков уточнил, что процесс смены цвета листьев задержался на несколько недель: сентябрь в этом году выдался влажным, а листья обычно желтеют при сухой погоде. «Золотая осень возможно задержится и на следующей неделе, и только после этого листья начнут массово опадать», — добавил он.

По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели и в первой половине следующей в Москве сохранится сухая и теплая погода. В столичном регионе ожидается переменная облачность, а температура поднимется выше нормы на несколько градусов.