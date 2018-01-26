Детям в Москве разрешили прогулять школу из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в понедельник, 5 февраля, дети могут не прийти в школу из-за продолжающегося в городе снегопада. При этом он подчеркнул, что в Москве сохранится сложная ситуация на дорогах.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter.

Ранее в своем блоге градоначальник отметил, что в Москве наблюдается рекордный снегопад за всю историю метеонаблюдений. От природной стихии в столице уже погиб один человек.