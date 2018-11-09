Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Длиннохвостые совы променяли Сибирь на Москву

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Длиннохвостые совы и клесты-сосновики прилетели на зимовку в столицу. Об этом в среду, 14 ноября, сообщил агентству «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

«У нас уже стали появляться уральские или длиннохвостые совы. Они откочевывают к нам из Сибири до весны. Прилетели к нам с севера на зимовку клесты-сосновики, также должны прилететь на зимовку свиристели, но они пока задерживаются», — рассказал Мишин.

По его словам, также в городе на зиму осталась часть перелетных птиц, например, зяблики, скворцы, дрозды и корольки. «Кроме того, круглый год с нами синички, снегири. Дятлы также оседлые, никуда не улетают», — отметил специалист. Он напомнил, что в столичном регионе обитают большой черный дятел, пестрый дятел, белоспинный, зеленый и даже редкий седой дятел, которого, в частности, можно увидеть в «Сокольниках».

Ранее сообщалось, что в этом году перелетные птицы не спешили покидать Москву из-за теплой погоды. В частности, по словам орнитологов, сдвинулся период миграции стрижей и вальдшнепов.

Читайте также
Самое читаемое
«Я не паникер, но...»
Как подмосковные бобры напугали всех
12 ноября
«Можно забыть о туалете во дворе!»
Эти дома изменили жизнь советского человека
10 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter