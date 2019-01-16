Для московских водителей введут новый запрет

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Совета по правам человека (СПЧ) по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов по столице. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на сайте правозащитной организации.

Согласно предложенной инициативе, ограничения предусмотрены для автомобилей с двигателями класса «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0». Отмечается, что на 2016 год доля таких машин в городе составляла 40 процентов.

Таким образом, в Москве могут быть введены зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей низких экологических классов. Кроме того, рассматривается создание системы видеоконтроля въезда машин в эти зоны и фиксации нарушений.

Власти города отметили, что за последние несколько лет был принят ряд мер для улучшения экологической обстановки в городе. В частности, был полностью обновлен автобусный парк города, ряды которого пополнил транспорт с классом двигателя «Евро-5». В сентябре прошлого года на дорогах столицы появился электробус, способный осуществлять движение без выбросов в атмосферу и без шума.

Также были запущены другие альтернативные виды транспорта: велопрокат, прокат электросамокатов и каршеринг, что поспособствовало снижению выброса вредных веществ в атмосферу на 15 процентов.

В мае прошлого года мэр Собянин сообщил, что в Москве количество выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократилось примерно в три раза. «Сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что это самый молодой общественный транспорт среди аналогичных городов», — подчеркнул он.