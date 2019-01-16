Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Для московских водителей введут новый запрет

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Совета по правам человека (СПЧ) по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов по столице. Об этом в понедельник, 28 января, сообщается на сайте правозащитной организации.

Согласно предложенной инициативе, ограничения предусмотрены для автомобилей с двигателями класса «Евро-3», «Евро-2», «Евро-1» и «Евро-0». Отмечается, что на 2016 год доля таких машин в городе составляла 40 процентов.

Таким образом, в Москве могут быть введены зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей низких экологических классов. Кроме того, рассматривается создание системы видеоконтроля въезда машин в эти зоны и фиксации нарушений.

Власти города отметили, что за последние несколько лет был принят ряд мер для улучшения экологической обстановки в городе. В частности, был полностью обновлен автобусный парк города, ряды которого пополнил транспорт с классом двигателя «Евро-5». В сентябре прошлого года на дорогах столицы появился электробус, способный осуществлять движение без выбросов в атмосферу и без шума.

Также были запущены другие альтернативные виды транспорта: велопрокат, прокат электросамокатов и каршеринг, что поспособствовало снижению выброса вредных веществ в атмосферу на 15 процентов.

В мае прошлого года мэр Собянин сообщил, что в Москве количество выбросов в атмосферу от общественного транспорта сократилось примерно в три раза. «Сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому, потому что это самый молодой общественный транспорт среди аналогичных городов», — подчеркнул он.

Читайте также
Самое читаемое
«По вечерам кухня была эпическим зрелищем»
Москвич слепил из пластилина коммунальную квартиру своего детства
22 января
«Это как с очень красивой женщиной переспать»
Истории москвичей, бегающих марафоны в Париже, Пизе, Барселоне и Вене
23 января
«Жена не ругалась, но ревновала сильно»
Художник решил год рисовать свою жизнь. Но не смог остановиться
25 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter