Для пассажиров московского метро придумали новый запрет

В Мосгордуме выступили за запрет есть в поездах метро хот-доги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

«Еда, рюкзаки, когда хот-доги несут в метро — грязные руки, и если еще толкучка — вот этого быть не должно», — сказал он.

Одновременно Герасимов не поддержал инициативу трансляции объявлений с просьбой сидящим пассажирам не класть ногу на ногу. «Это должно быть в человеке самом, внутри — если ты мешаешь другим людям, если ты понимаешь, что можешь испачкать кого-то, или пройдут по твоей ноге, которая далеко выставлена, то тебе самому будет неприятно», — уточнил депутат.

На сайте Российской общественной инициативы ведется голосование в поддержку предложения транслировать метро объявления с просьбой пассажирам не сидеть ногу на ногу вагонах. По состоянию на 15:30 24 января за это проголосовали 292 человека, против — 118.

В действующих правилах пользования столичным метрополитеном прописано, что в подземке запрещено находиться «в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции».