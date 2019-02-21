Собака задержала самолет в московском аэропорту

В аэропорту Внуково самолет не смог вовремя взлететь из-за бегавшей по взлетно-посадочной полосе собаки. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщил представитель пресс-службы авиагавани, передает РИАМО.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 20:16 в среду, 27 февраля. «При разгоне воздушного судна экипаж заметил вдалеке собаку, экипаж прекратил взлет», — рассказал он.

Поскольку столкновения удалось избежать, дополнительного осмотра авиалайнера не потребовалось, уточнили в пресс-службе. В результате пилоты приняли решение предпринять новую попытку взлета. Судно во второй раз вырулило на взлетно-посадочную полосу и смогло подняться в воздух.

26 февраля стало известно о том, что в аэропорту Домодедово для людей, страдающих аэрофобией, создали специальную зону для общения с животными. Пассажиры смогут снять стресс перед полетом, обняв собаку. Такая возможность появилась в рамках акции «Обними друга перед полетом», организованной аэропортом совместно с благотворительным фондом помощи животным «Вторая жизнь».