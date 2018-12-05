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Домодедово обзавелся танком

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Госкорпорация «Ростех» передала московскому аэропорту Домодедово бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщается на сайте компании.

Машина весит 41 тонну и оснащена полноповоротным стреловым краном, который способен поднимать грузы весом до 12 тонн, и грузовой платформой для размещения контейнеров с инструментами, приспособлениями и запасными частями.

Отмечается, что главной задачей БРЭМ станет эвакуация самолетов при возникновении нештатных ситуаций. Тягач может отбуксировать авиалайнеры любого размера, в том числе широкофюзеляжные двухпалубные самолеты. Машина способна проложить эвакуационные пути на любой поверхности, даже сквозь лесной массив.

Как пояснили в «Ростехе», Домодедово стало первой российской воздушной гаванью, получившей гражданскую версию такой машины. «Уверен, что она скоро появится в других аэропортах России», — отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

В декабре прошлого года самолет Boeing 737 авиакомпании AirBaltic, прилетевший из Риги, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в столичном Шереметьево. В результате аэропорт был вынужден некоторое время работать с одной ВПП.

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