Пассажирам московского метро доверили открытие дверей

Двери в поездах «Москва» на Филевской линии столичного метрополитена начали открываться по нажатию кнопки, пишет Strelka Mag.

Эксперимент был запущен на одной из самых незагруженных линий подземки 26 ноября. В часы пик — в будни с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00 — двери будут по-прежнему открываться автоматически, однако в любое другое время для входа и выхода из вагона пассажирам будет необходимо нажать на кнопку.

Отмечается, что такой режим позволит экономить электроэнергию и не выпускать тепло из вагонов на открытых участках ветки.

Как отмечают пользователи сети, это первая подобная практика на территории СНГ, действующая на постоянной основе.

Кнопками для индивидуального открытия дверей оснащены многие поезда московской подземки, однако от их использования на всех ветках было решено отказаться: такой режим приводит к задержкам поездов на станциях и тормозит график движения.